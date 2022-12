Si svolgerà dal 7 al 28 dicembre allo Spazio Espositivo Sopra Le Logge, in via degli Uffizi 1, a Pisa, la mostra 'L'altra Parte' dell’artista pisano Paolo Rizzi. In esposizione 36 quadri, prevalentemente opere ad olio, in gran parte sviluppate con una tecnica originale messa a punto dallo stesso artista. La mostra, con il patrocinio del Comune, sarà inaugurata domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 18 alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani, e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni: dal lunedì al giovedì con orario 15-19, e dal venerdì alla domenica con orario 12-19.

"Ciò che ha catturato la mia attenzione - dichiara l’assessore alla cultura Piepaolo Magnani - è stato lo stile minimale delle sue opere, che caratterizza sopratutto i suoi grandi volti, tutti privi di pupille, quasi senz'anima. Ed è proprio questa ricerca dell’essenziale ciò che caratterizza la sua pittura. La mostra raccoglie lavori realizzati in un arco di tempo di 10 anni, sebbene la maggior parte delle opere è stata realizzata negli ultimi 3 anni".

"Ho iniziato a dipingere nel 1988 - dichiara l’artista - ho incontrato grandi maestri ed esplorato negli anni strade molto diverse fra loro. Eppure la curiosità e la ricerca rimangono intatte. Adesso lavoro su immagini singole, semplici, minimali, che siano in grado di mantenere una propria forza e originalità".

Paolo Rizzi è nato a Pisa nel 1967 ed ha iniziato a dipingere a 20 anni a Milano, dove studia comunicazione e si laurea in filosofia. Lavora nel campo della comunicazione e dell'insegnamento. Impara a dipingere dai maestri che incontra sulla sua strada. Negli anni si confronta con diversi stili, sia nell'informale che nel figurativo. Ha all'attivo mostre personali e collettive. Espone per la prima volta a Milano nel 1988 poi a Pisa, Bologna, Barcellona, e Santo Domingo nel 2010, presso l'Hotel El Ambajador, sede di una mostra internazionale sul made in Italy, a Livorno galleria Il Melograno. Recentemente a Napoli, Castel dell'Ovo, a Milano alla galleria Cael. A Pisa, a dicembre, presenta i lavori realizzati prevalentemente nell'arco degli ultimi 3 anni.