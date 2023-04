Mostra 'La bellezza attraverso lo sguardo'

Si svolgerà presso l’atrio di Palazzo Gambacorti, dal 13 al 24 aprile, la mostra d’arte 'La bellezza attraverso lo sguardo' dell’artista Monica Giovannini. Un insieme di opere sulla bellezza nelle varie forme: tre di esse sono dedicate alla città di Pisa, con la quale Monica Giovannini ha un legame affettivo e sono ambientate sui Lungarni in diversi momenti della giornata. Lo sguardo si perde nei riflessi che gli splendidi palazzi creano sull’Arno; un’opera è dedicata alla sua città Montecatini Terme con 'Uno scorcio nel parco'.

Le altre 19 opere sono scaturite da momenti belli trascorsi a contatto con la bellezza della natura in cerca d’ispirazione e soggetti da dipingere. Il colore è sempre il protagonista dei suoi quadri e si spinge oltre la realtà dell’occhio diventando volutamente più vivo, poiché espressione di sensazioni. I colori utilizzati dall'artista non sono esattamente quelli che si trovano in natura, ma hanno una loro armonia sulla tela. L’artista utilizza i colori puri e i tratti virgolati propri dell’impressionismo, tuttavia è alla ricerca di un’arte che interpreti i sentimenti e sensazioni non una semplice riproduzione fotografica della realtà. Lo sguardo dell’artista osserva paesaggi al mutare delle stagioni e cerca di coglierne la bellezza in ogni suo aspetto, oltre ad evidenziare problematiche della quotidianità. La mostra, con il patrocinio del Comune di Pisa, sarà visitabile dal lunedì al venerdì con orario 7,30-19,00, ingresso libero.