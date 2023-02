'Lìtomachie', mostra di Matteo Tenardi alla Chiesa della Spina

Da sabato 4 a domenica 26 febbraio la chiesa di Santa Maria della Spina ospiterà la mostra "Lìtomachìe" dell’artista Matteo Tenardi, a cura di Riccardo Ferrucci e con il contributo critico della storica dell’arte Simona Bartolena. L’iniziativa, patrocinata da Comune di Pisa e Regione Toscana, è organizzata da Casa d'Arte San Lorenzo, in collaborazione con il C.R.A. (Centro Raccolta Arti) e il supporto di FuoriLuogo.

La mostra sarà inaugurata sabato 4 febbraio alle 17 e sarà visitabile fino al prossimo 26 febbraio con il seguente orario: dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’esposizione ha come protagoniste tre figure che occupano ognuna i tre lati della chiesa e un’installazione centrale che fa da raccordo tra loro. I tre soggetti, realizzati a grandezza reale, sono raffigurati nell’atto di scagliare una pietra e fanno parte del ciclo "Litomachìe": la litomachia (o sassaiola), infatti, è una sorta di battaglia con i sassi praticata, per scopi non sempre puramente ricreativi, nella Perugia medievale.

Info

Per informazioni: Casa d’Arte San Lorenzo, 0571 43595, galleria@arte-sanlorenzo.it, www.arte-sanlorenzo.it.