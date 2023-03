'Pisa. La nuda bellezza', mostra sulla città in lockdown a Palazzo Gambacorti

Venti fotografie per descrivere Pisa con uno sguardo nuovo e, per certi versi, irripetibile. Scatti d'autore che raccontano la città nelle prime settimane di lockdown del 2020. A tre anni di distanza dallo scoppio della pandemia da Covid-19, il Comune di Pisa ha voluto ricordare quei giorni con la mostra fotografica 'Pisa. La nuda bellezza', che si terrà nell'atrio di Palazzo Gambacorti. L'inaugurazione è in programma sabato 4 marzo alla presenza del sottosegretario all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, e del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Gli scatti sono dei fotoreporter Massimo Sestini, Laura Lezza (Getty Images), Fabio Muzzi (Il Tirreno), Andrea Valtriani, Mattia del Punta, Roberto Cappello (La Nazione), Guido Bettini e Matteo Del Rosso (Comune di Pisa). Il catalogo, oltre alle foto, contiene testi di Valentina Landucci, caposervizio de Il Tirreno, redazione di Pisa, e Paola Zerboni, caposervizio de La Nazione di Pisa.

(foto in pagina Massimo Sestini)

Info

Orari: da lunedì a sabato 07.30-19.30. Ingresso libero