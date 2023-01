'Suggestioni musicali al tempo dei Macchiaioli', conferenza-concerto all'auditorium di Palazzo Blu

Nuovo incontro nell'ambito della mostra "I Macchiaioli" allestita nelle sale di Palazzo Blu e visitabile fino al 26 febbraio. Giovedì 26 gennaio, dalle 17 all'auditorium in via Pietro Toselli 27, si terrà il secondo appuntamento a cura di Mariamichela (Milli) Russo, musicologa e presidente dell'Accademia di Musica Stefano Strata di Pisa.

Programma dei brani che accompagneranno la conferenza "Suggestioni musicali al tempo dei Macchiaioli"

Rosario De Gaetano, chitarra

Lucia D'Errico, voce

Ganesh del Vescovo (1959-) Suite da Nabucco

Johan Kaspar Mertz (1806-1856) Trois nocturnes op.4

Carlo Alberto Bosi (1813-1886) L'addio del volontario per chitarra e voce

Anonimo Le cinque giornate di Milano per chitarra e voce

Immaginando una colonna sonora coeva ai quadri dei Macchiaioli, esposti nella pregevole mostra di Palazzo Blu, molto probabilmente il nostro pensiero va verso due importanti repertori: il patrimonio operistico italiano di metà Ottocento e la tradizione di canti risorgimentali che accompagnarono quegli anni di insurrezioni e battaglie. Eppure, proprio guardando i quadri dei Macchiaioli, più che potenti moltitudini corali o imponenti masse orchestrali, sentiamo il canto intimo del quotidiano, fatto di singole voci e di singoli strumenti accompagnatori, una musica sì popolare, perché condivisa e portatrice di valori nazionalistici, ma anche privata, perché vissuta nell'umile quotidianità di ognuno.

Ecco perché, nell'affrontare il tema della musica al tempo dei Macchiaioli, sarà la chitarra, strumento popolare e privato per eccellenza, ad accompagnare l'excursus che, partendo dalle opere nazionalistiche verdiane, si accosterà alla musica preimpressionistica di Mertz, così vicina allo spirito dei Macchiaioli, per approdare infine ai canti risorgimentali, nei quali alla chitarra si affiancherà la voce. Chitarra che era anche lo strumento suonato da Giuseppe Mazzini, di cui ricorrono i 150 anni dalla morte e il cui ritratto ‘morente' è esposto alla Domus Mazziniana di Pisa, un'opera che si inserisce nel quadro della mostra ‘I Macchiaioli' in corso a Palazzo Blu.

ingresso libero con prenotazione consigliata su eventbrite.it