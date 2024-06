Mostra 'Malanotte. La maledizione della Pantafa' a Pisa

'Malanotte. La maledizione della Pantafa' di Marco Taddei e La Came è il fumetto vincitore della terza edizione del Premio Tuono Pettinato. Votatissimo dalla giuria popolare e indicato all'unanimità da quella di qualità, il libro è pubblicato da Coconino Press.

Ambientato alla fine degli anni Settanta, 'Malanotte' vede il giovane Ernesto tornare al paese d'origine, armato di registratore, per raccogliere le testimonianze di un mondo che il progresso intende cancellare per sempre e per cercare di capire perché, tanti anni prima, la sua famiglia se ne fosse andata via da lì in tutta fretta. Si scontrerà con una mentalità chiusa e impenetrabile, fino a scoprire leggende popolari e una verità che non doveva essere rivelata.



La premiazione si svolgerà a Pisa nell'ambito del festival 'Giorni di Tuono' sabato 8 giugno, presso lo Studio Gennai in Via Bovio 4, con l'inaugurazione della mostra delle tavole tratte dal fumetto, che durerà fino al 29 giugno.

La Came è anche autrice del manifesto di Giorni di Tuono.