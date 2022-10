36° Mostra Mercato del Tartufo a Forcoli

La Mostra Mercato del Tartufo, giunta alla 36esima edizione, si svolgerà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre nell’area del Centro Nuova Primavera di Forcoli (provincia di Pisa). La Mostra Mercato è da tradizione l’occasione per un pranzo o una cena a base di tartufo o di fungo porcino, e per degustare e acquistare, insieme al profumatissimo tartufo bianco, gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini generosi al delicato olio extravergine di oliva.

Quest’anno il tema della Mostra sarà Vespa&Tartufo, due eccellenze del territorio che si incontrano. La Vespa e il Tartufo... un legame che va lontano nel tempo. Fin dagli inizi, appena messa in commercio, fu proprio lei, la Vespa, il primo mezzo di trasporto accessibile ai più, ad accompagnare alle prime luci del mattino i tartufai dell’epoca. Usata spesso dagli operai della stessa Piaggio: prima di entrare di turno o appena si usciva dalla fabbrica di Pontedera ci si recava nei nostri boschi alla ricerca del pregiato fungo. Mezzo sì accessibile ma anche agile e soprattutto molto facile da nascondere, era proprio la vespa il mezzo più usato dai tartufai di allora ed era la stessa che usava Zelindo Savini agli inizi delle sue 'cacce' al tartufo. Zelindo è stato il capostipite della dinastia Savini Tartufi e uno dei creatori della Mostra a Forcoli. Proprio per questo in occasione della 36esima Mostra del Tartufo sarà allestita un’esposizione delle due ruote d’epoca allestita da Andrea Fiore dove non potrà mancare anche la Vespa di Zelindo tartufaio! Per suggellare questo binomio, quest’anno l’Amministrazione Comunale di Palaia e gli organizzatori hanno deciso di premiare con il Tartufo d’Oro Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio. La premiazione avverrà venerdì 7 ottobre durante la Cena di Gala, l’appuntamento che ogni anno inaugura la Mostra.

Per informazioni e prenotazioni: www.tartufodiforcoli.it