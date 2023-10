Prezzo non disponibile

Torna, nel fine settimana, l'appuntamento con la mostra micologica a Pontedera. Un evento tradizionale, giunto alla 48esima edizione e promosso dal Gruppo Micologico Vichi di Pontedera. La sede della mostra è quella dell'Università del Tempo Libero, in via della Stazione Vecchia, con inaugurazione sabato pomeriggio 21 ottobre alle ore 16 e apertura prevista anche per tutta la giornata di domenica, 22 ottobre, con orario 9 - 12 e 15 - 19.

Saranno esposti funghi provenienti principalmente da zone vicine, ma anche da altri luoghi percorsi dagli appassionati e dai cercatori abituali. Gli esperti del Gruppo Vichi saranno a disposizione per rispondere ad ogni domanda che arriverà dai visitatori. Lo scopo, oltre ad ammirare le molte specie fungine, è quello di informare correttamente la popolazione, per prevenire eventuali intossicazioni ed avvelenamenti.

La mostra che, insieme ai funghi, farà vedere anche le principali varietà di erbe spontanee commestibili presenti sul territorio con esperti che saranno a disposizione per soddisfare ogni curiosità, ha il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.