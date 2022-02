'Natura capovolta': prima personale d’arte di Louises Will a Pisa

'Natura capovolta': arriva a Pisa la prima personale d’arte di Louises Will. L'inaugurazione della mostra sarà venerdì 18 febbraio alle ore 16. Louises Will è l’alter ego di Chiara Pellegrini e rappresenta la sua volontà di creare, di portare avanti la sua pratica artistica. Nata il 12/03/1996 a Pisa, inizia a fotografare da bambina, ed inizia la sua carriera artistica frequentando il corso di Design Industriale al Politecnico di Milano, dal 2015 al 2018. Lo stesso anno, terminati gli studi a Milano, si reca a Londra per studiare MFA Fine Art alla University of the Arts of London, laureandosi nel 2020. Louises Will attualmente vive in Toscana e lavora come artista e fotografa. Oltre che con la fotografia sperimenta anche con la pittura, la scultura e la performance per affrontare temi come l’ecologia e l’inquinamento, per esempio attraverso fotografie di misfatti ambientali, o dipinti in cui spazzatura e elementi naturali si confondono infondendo dubbio e sconforto. Ella infatti trae ispirazione dall’arte sociale e crede fortemente che l’arte debba far riflettere l’osservatore su questioni culturali e ambientali urgenti.

?Ingresso consentito solo con green-pass rafforzato e mascherina ffp2. Per informazioni: chiara.pellegrini@hotmail.it