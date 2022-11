Mostra 'Note cromatiche' di Chiara Macchi e Gianni Pettinari

Torna per la seconda volta da Vivo l'esperimento artistico di Chiara Macchi e Gianni Pettinari, che propongono un connubio tra pittura e illustrazione.

Il titolo Note Cromatiche è ambivalenza tra musica e arte visiva: titoli e versi di canzoni si trasformano in forme e colori, ritratti e sensazioni. Sarà possibile acquistare le stampe a tiratura limitata delle opere esposte. Una percentuale del ricavato verrà devoluto all'associazione 'Non più sola' di Pontedera, una realtà molto attiva nel territorio della Valdera che si occupa di dare sostegno discreto e attento alle donne in terapia per la cura del tumore al seno e ai loro familiari.



La mostra sarà visitabile fino al 31/12/2022.



CHIARA MACCHI

Dopo essersi diplomata presso l'istituto Statale D'Arte di Cascina si specializza in fumetto nella Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Attualmente frequenta il Master di Illustrazione editoriale Ars in Fabula di Macerata. La sua arte strizza l'occhio al mondo dell'infanzia e il suo tratto composto da linee curve e morbide accompagna lo spettatore in un mondo dove le figure femminili sono di solito le protagoniste.

Da diversi anni collabora con lo studio pedagogico Zerocento di Ponsacco, dove insegna l'arte del fumetto ai bambini. Tiene corsi di pittura e disegno per adulti a Pontedera e collabora con diverse associazioni culturali del territorio.



GIANNI ANTONIO PETTINARI



Artista poliedrico e sempre in fermento; la sua arte spazia dalla pittura alla grafica digitale, passando dalla scultura. I linguaggi che usa per le sue opere non hanno vincoli di tecnica o stile, tutto si fonde e l'arte diventa materica e in continuo mutamento.