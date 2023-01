Pisa ricorda l'Olocausto con una mostra nell'atrio di Palazzo Gambacorti

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, dal 23 al 30 gennaio prossimi l’atrio di Palazzo Gambacorti ospiterà la mostra divulgativa 'L’Olocausto raccontato dallo United States Holocaust Memorial Museum', organizzata dall’Associazione Culturale Il Mosaico. In esposizione il materiale disponibile e scaricabile dalla Sezione 'Enciclopedia dell’Olocausto' del sito https://encyclopedia.ushmm.org/enz dello United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), il museo ufficiale dell'Olocausto degli Stati Uniti d'America a Washington, inaugurato nel 1993, che provvede alla documentazione, allo studio e all'interpretazione della storia dell'Olocausto. Inoltre la sua azione è dedicata a prevenire i genocidi, a difendere la dignità umana e a rafforzare la democrazia in tutto il mondo.

Il materiale, semplice e utile, esposto dall’Associazione Culturale Il Mosaico è composto da brevi e sintetiche sezioni che raccontano la tragedia dell’Olocausto: un’introduzione, la Soluzione Finale, i ghetti, i campi di concentramento, i lavori forzati, le Einsatzgruppen, le operazioni con il gas, le deportazioni, i campi di sterminio, i bambini e le donne durante l’Olocausto. Infine la sintetica scheda dedicata alle vittime dell’Olocausto: non solo ebrei, ma anche avversari politici, prigionieri di guerra, zingari, omosessuali, Testimoni di Geova, asociali, tedeschi con disabilità fisiche e mentali. Gli ormai noti triangoli di diverso colore cuciti sulla giacca consentivano di individuare con facilità la “colpa” di ciascun prigioniero. La mostra racconta in maniera sintetica ed efficace tutto questo.

"L’esposizione è l’ideale per far conoscere soprattutto ai più giovani quanto avvenuto ottant’anni fa in Germania e in Europa - commenta il presidente de Il Mosaico Riccardo Buscemi - abbiamo messo in piedi l’iniziativa, con il supporto concreto dell’amministrazione comunale e della tipografia comunale, proprio pensando ai giovani come principali destinatari di una piccolissima parte del vastissimo materiale conservato, studiato ed elaborato dal Museo dell’Olocausto americano. Invitiamo presidi e docenti a far visitare ai propri studenti la mostra: l’ubicazione nell’atrio di Palazzo Gambacorti, in locali quasi all’aperto, consente la visita con precauzione e nel rispetto delle disposizioni anti Covid".

Il Comune di Pisa e la Comunità Ebraica di Pisa hanno concesso il loro patrocinio alla mostra che è visitabile tutti i giorni dal 23 al 30 gennaio, escluso la domenica, dalle 7.30 alle 19.30, con ingresso libero. Non occorre la prenotazione. L’inaugurazione è fissata a lunedì 23 alle 17.30 alla presenza del sindaco Michele Conti e delle altre autorità cittadine.