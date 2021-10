Al Cantiere San Bernardo in mostra le opere di Miro Bressan, in arte 'End'

Da sabato 9 e fino a domenica 17 ottobre, a quasi due anni dalla scomparsa del famoso writer milanese Miro Bressan, in arte 'End', il Cantiere San Bernardo ospita 'Fra angeli e demoni', l’esposizione delle sue opere più intime e personali, ovvero la sua produzione grafica e pittorica. Miro Bressan nasce a Milano il 17 dicembre 1976; a 15 anni sceglie un nickname come 'graffitaro', End, e Miro ed End sono rimasti indissolubili a vita. Diplomato al Liceo Artistico della metropoli lombarda, ha presto dato corpo a una passione totalizzante per graffiti e writing che dal 1992 non ha mai cessato di praticare con foga e intensità rare su

infinite superfici e muri, attività per la quale End è famoso e onorato nella scena del writing non solo a Milano, ma anche in gran parte d'Italia. A questo ha sempre affiancato disegno e pittura, poi la scrittura, in poesia e prosa, che si è riversata in tanti testi hip-hop. Una personalità artistica poliedrica, sempre all’insegna di un notevole talento, di un grande trasporto e di una ricerca continua. Nel 2019 si è trasferito definitivamente a Pisa, città dove è scomparso all'improvviso, a 43 anni appena compiuti, il 20 dicembre dello stesso anno. La mostra vuole quindi rendere conto dell’arte e della personalità di Miro: il complesso di disegni e dipinti in



pisana d’adozione da molti anni, racconta non solo la sua bravura, ma anche le luci e le ombre intrecciate nell’animo di questo artista e giovane uomo generoso il quale, pur nel poco tempo in cui ha vissuto a Pisa, è riuscito a circondarsi di amici e persone che gli hanno voluto bene e che l’hanno profondamente stimato per il suo forte impegno sociale e per la sua carica di umanità.La mostra è visitabiledalle ore 17 alle ore 20 con, consentito solo nel rispetto delle norme anticovid.

