Dal 28 maggio al 5 settembre 2021 a Pisa nella sede espositiva del Palazzo dell’Opera, in piazza dei Miracoli, si terrà la mostra Orazio Riminaldi. Un maestro pisano tra Caravaggio e Gentileschi, a cura Pierluigi Carofano e Riccardo Lattuada e organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana.

L’idea della mostra è nata in occasione del recente restauro dei dipinti della cupola della cattedrale pisana, realizzati da Orazio Riminaldi tra il 1627 ed il 1630. Un’opera monumentale, dipinta ad olio, non ad affresco come talvolta affermato, che raffigura l’Assunta portata in cielo dagli angeli e una teoria di santi. Una pittura che sino a quel momento non era possibile ammirare dal basso, a causa dello sporco che progressivamente si era accumulato sulle pareti nel corso dei decenni.

L’esposizione intende mettere in luce, per la prima volta, il percorso umano ed artistico del maestro pisano Orazio Riminaldi (Pisa 1593 - 1630), allievo del celebre Orazio Gentileschi e affascinato in gioventù dalla bruciante novità della pittura di Caravaggio.

Orazio Riminaldi. Un maestro pisano tra Caravaggio e Gentileschi

Palazzo dell’Opera, Piazza del Duomo 1 – Pisa

28 maggio – 5 settembre 2021

Per informazioni e prenotazioni

www.opapisa.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...