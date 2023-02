'Dal passato al presente', mostra permanente al palazzo dell'anagrafe di Cascina

Sabato 25 febbraio, alle 16 al palazzo dell'anagrafe di Cascina, sarà inaugurata la mostra permanente intitolata 'Dal passato al presente'. I disegni dei maestri del legno riprendono vita attraverso la creatività e l'arte del ricamo e del merletto. Un'iniziativa realizzata dal Comune di Cascina in collaborazione con l'associazione Mani Attive. I ricami sono riproduzioni fedeli dei disegni che, solo per l'occasione, sono stati prestati dal 'Museo della Società Operaia di Cascina, Legno e Mestieri', e che provengono esclusivamente dalla collezione privata della stessa Società Operaia e visibili solamente nel museo di Via Curtatone 60 a Cascina. Opere originali che saranno esposte in mostra permanente con targhette per ricordare gli autori.