Mostra 'Paths / Percorsi' al GAMeC CentroArteModerna Pisa

Si inaugurerà Sabato 11 Maggio 2024 ore 18.00 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo,26), a cura di Massimiliano Sbrana, nell'ambito del Progetto "PATHS / PERCORSI", in cui saranno esposte le opere di Graziella Castelli, Maria Teresa Pannunzio, Palma Pastore e Bruna Pidello Caser.



L'arte è un viaggio continuo attraverso la ricerca e l'espressione creativa, e le mostre come questa sono fondamentali per promuovere questo viaggio. Valorizzando la ricerca e l'interscambio culturale, questa esposizione offre ad artisti selezionati una piattaforma per mostrare i loro percorsi creativi ed artistici. Seguire questi percorsi permette al pubblico di immergersi nelle diverse interpretazioni dell'arte e di apprezzare la profondità e la complessità del processo creativo. Inoltre, questo evento contribuisce a creare un dialogo aperto tra artisti e appassionati, arricchendo così il tessuto culturale della società. Questa mostra, in particolare, vuole impegnarsi a dare una visione autentica dell'arte, permettendo agli artisti di condividere non solo le loro opere, ma anche le storie e le ispirazioni dietro di esse.





