Mostra personale di Veronica Cairo : 'I colori dell'anima'

Mostra personale di pittura di Veronica Cairo.

Nell'antico borgo di Santa Maria a Monte c'è Casa Carducci, la casa dove ha abitato la famiglia di origine del famoso pittore Giosuè.

Quest'anno Veronica ha l'onore e il compito di organizzare eventi artistico culturali per ridare luce al borgo di Santa Maria a Monte (Pisa).

Dipinti astratti, ritratti, acquerelli, carboncini, colori a olio, svariate tecniche e soggetti ispirano l'arte di Veronica Cairo.

La mostra personale di Veronica si intitola 'I Colori dell'Anima' perchè infiniti sono i colori e le sensazioni che ispirano ogni suo dipinto. Inoltre saranno esposti alcuni dei suoi orecchini di legno dipinti a mano.

La mostra sarà aperta ogni sabato e domenica fino al 27 giugno.

La mostra sarà da lei allestita, inoltre ha in programma altri eventi tra cui una mostra collettiva a luglio, che farà incontrare diversi pittori della regione Toscana, ha intenzione di organizzare un concorso a premi per questa mostra, premi insoliti oltre a cene e aperitivi nei splendidi locali del Borgo, premi creati appositamente per i vincitori , da cantautori, scrittori, attori e artisti della Toscana e non solo. Un incontro tra anime colorate, che sanno apprezzare la bellezza dell'arte e delle passioni.

Ci sarà ad agosto anche un concorso en plein air per le vie del Borgo, e poi eventi di arte per i più piccolini.



Oltre a fare la pittrice, Veronica collabora a vari progetti con i suoi dipinti, e tiene corsi privati di "creatività" per bambini e adulti. Cosa vuol dire? Insieme alle tecniche del disegno e della pittura che conosce, cerca di infondere negli altri la passione e l'allegria del fare.

