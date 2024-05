Mostra 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', al Museo della Grafica

Al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa), in occasione del Giugno Pisano, dal 30 maggio al 30 giugno 2024 sarà possibile visitare la mostra 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', a cura di Alessandro Tosi.



Il percorso espositivo presenta una serie di opere legate alla città di Pisa, alla sua storia e alle sue manifestazioni più suggestive.



Per l'occasione, sono esposti i due manifesti originali realizzati dal maestro per la ricorrenza del Capodanno Pisano e del Gioco del Ponte.



Come evidenziato dall’Assessore alle Manifestazioni Storiche, Filippo Bedini, l’iniziativa è parte di un ricco programma volto a valorizzare gli aspetti più legati alle tradizioni della città di Pisa.