Mostra 'Respira, immagini dall'interno'

Dedizione e professionalità. Si presenta così 'Respira, immagini dall'interno' la mostra di Emanuele Iazzolino, operatore socio–sanitario (Oss) del Covid Hospital del Santa Chiara che, dopo il lavoro e grazie alla disponibilità del professor Luigi De Simone (responsabile della rianimazione del repartro Coivis), ha voluto documentare con la sua macchina fotografica questi ultimi due anni di pandemia. Dagli oltre 800 scatti sono stati poi selezionate 35 foto ora in esposizione, fino al 15 luglio prossimo, all’SMS Biblio delle Piaggie.

Questa mostra è stata visitata ieri dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, che ha sottolineato l’importanza di questo lavoro come memoria storica del grande sacrificio dei medici, degli infermieri e degli operatori socio-sanitari. Al Covid Hospital del Santa Chiara hanno lavorato, ha ricordato Iazzolino, circa 100 infermieri, 50 Oss e oltre 50 medici per 32 posti letto.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Pisa e Auop, è visitabile durante gli orari di apertura al pubblico della SmsBiblio (dal lunedì al venerdì, 9-19) e l’ingresso è gratuito. Giovedì 7 e giovedì 14 Luglio, alle 17.30 si terranno degli incontri e, al termine, una visita guidata alla mostra. In queste occasioni sarà possibile effettuare delle donazioni in cambio di copie delle foto in mostra all’Associazione Lunigianese Disabili. Una parte del ricavato sarà utilizzato anche per donare un albero al nuovo Ospedale.