A San Miniato una mostra e una rievocazione per i 200 anni dalla morte di Napoleone

A 200 anni esatti dalla morte di Napoleone Bonaparte, il Comune di San Miniato rende omaggio ad una delle più importanti figure della storia contemporanea, con due iniziative culturali che ricordano il passaggio del grande generale francese nella Città della Rocca. Si tratta di una mostra che si inaugurerà il 29 giugno, lo stesso giorno in cui nel 1796 Napoleone, arrivato in Italia, volle andare nella sua casa a San Miniato a trovare il parente canonico Filippo, che lo aveva aiutato ad avere i documenti necessari a entrare nell'Accademia militare di Brienne, per poi diventare generale a 20 anni. Poi un corteo storico, il 10 luglio, perché San Miniato è la città dei Buonaparte, che poi cambiarono nome in Bonaparte quando si trasferirono in Corsica.

"Volevamo celebrare questa ricorrenza e lo faremo con due eventi che saranno realizzati nel pieno rispetto delle norme anti Covid19 in vigore - precisano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore Loredano Arzilli - il legame di Napoleone con San Miniato è documentato e riconosciuto; volevamo ricordare la sua figura nell'anniversario dei 200 anni dalla sua morte, con due iniziative uniche: una mostra che, per la prima volta, ci permette di unire in uno stesso luogo molti degli oggetti e delle carte che ci raccontano di Napoleone a San Miniato e di realizzare una rievocazione storica, dopo quella realizzata da Dilvo Lotti nel 1996 per celebrare i 200 anni dell'incontro tra Napoleone e lo zio canonico Filippo, ispirata iconograficamente alla pittura di Egisto Sarri. Con queste iniziative possiamo ricordare non solo il generale francese ma anche altre figure che hanno reso San Miniato la splendida e rinomata città che conosciamo oggi: Dilvo Lotti e i fratelli Taviani. Ringraziamo il Sistema Museale e la Diocesi per aver recepito le nostre istanze, tutte le associazioni e gli Enti cittadini che, con il loro lavoro e il loro sostegno, hanno reso tutto questo possibile e la Regione Toscana, sempre vicina alla nostra Città e alle iniziative culturali di grande valore".

'Noi & N. - Napoleone tra storia e memoria' è la mostra organizzata nelle sale della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, un viaggio che ripercorre le tappe della formazione della memoria speciale che lega la città all'immaginario napoleonico, che verrà inaugurata il 29 giugno, anniversario dell'incontro tra il giovane Napoleone, generale in capo dell'Armata d'Italia, e il canonico Filippo suo anziano parente del ramo toscano della famiglia, avvenuto il 29 giugno 1796. L'esposizione sarà allestita all'interno del Museo del Conservatorio di Santa Chiara, un luogo scelto perché mostra un legame avuto per secoli con la famiglia Buonaparte, oltre alla presenza nel Museo di due importanti testimonianze di questo legame, insieme alla volontà di valorizzare un luogo del Sistema Museale ancora poco toccato dai flussi turistici.

La mostra si avvale della co-organizzazione di quattro entità del Sistema Museale di San Miniato (Musei Civici di San Miniato, Museo Diocesano, Accademia degli Euteleti, Conservatorio di Santa Chiara), dell'Archivio storico del Comune di San Miniato e della Fondazione Casa del Pittore Dilvo Lotti.

La rievocazione storica in costume, con azione drammatizzata, è dedicata all'incontro del 29 giugno del 1796, tra il giovane Napoleone, generale in capo dell'Armata d'Italia, e il suo anziano zio, il canonico Filippo. E' programmata per sabato 10 luglio (partenza alle 18.30 da piazza Lanfranco Benvenuti e arrivo alle 21.30 in Piazza Buonaparte), con un corteo composto da 20 figuranti a cavallo in costume napoleonico e una carrozza con equipaggio su cui viaggerà il giovane generale. Nell'itinerario sono previste alcune soste in luoghi particolarmente significativi, tra cui ad esempio il Conservatorio di Santa Chiara, sede della mostra e Palazzo Formichini, già palazzo della famiglia Buonaparte di San Miniato. Al centro dell'azione drammatica ci sarà la messa in scena dell'incontro tra Napoleone e lo zio canonico Filippo.

L'evento, coordinato dall'associazione Tra i Binari, vede il coinvolgimento di altre associazioni tra cui il Movimento Shalom, il Corteo Storico e la Pro Loco, un'ottica di collaborazione e scambio di saperi. Sarà coinvolta anche la comunità locale attraverso l'attivazione, nei giorni precedenti l'evento, di un laboratorio teatrale che permetterà la partecipazione volontaria della cittadinanza all'azione drammatica.

Gli eventi sono realizzati grazie al sostegno di: Fondazione Cassa di San Miniato, Farmacie Comunali di San Miniato, Figli di Guido Lapi spa, Conceria La Scarpa spa, Alilaser srl, Ghiropelli srl, Organazoto spa, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Pallets Bertini Group srl, Leather Kem srl, Ausonia srl, Lotti Franco, Gruppo Nuti Ivo spa.