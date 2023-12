Successo a Pontedera per l'arte di...Scart

Ottima partenza a Pontedera per la mostra di ritratti artistici realizzati con scarti industriali da Scart, il progetto artistico del Gruppo Hera. Nel fine settimana del Ponte dell'Immacolata, tra venerdì e domenica, sono state 228 le persone che hanno varcato la soglia del Palp per vedere da vicino i volti di star di sport, musica e cinema, realizzati con materiali da riciclo.

Considerando la giornata inaugurale di giovedì scorso, riservata a stampa e invitati, con la presenza anche della tennista Martina Trevisan sono già state oltre 300 le presenze registrate all'interno di Palazzo Pretorio. Tanti i commenti positivi, con le immagini postate dai visitatori che hanno subito fatto la loro apparizione sui social.

La mostra, ad ingresso gratuito, accoglie una rassegna di ritratti in grande formato di personaggi del cinema, della musica e dello sport, interamente realizzati con scarti industriali (ad esempio troviamo una Marylin Monroe fatta da ritagli di pelle, accessori in metallo e plastica) in partnership con alcune tra le più importanti Accademie di Belle Arti Italiane.

L'esposizione è promossa dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, con il patrocinio della Regione Toscana, è curata da Maurizio Giani con la regia dell'architetto Alberto Bartalini e rimarrà aperta al pubblico fino al 25 febbraio 2024.