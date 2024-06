Mostra 'Storia umida' a Pisa

Orario non disponibile

Quando Dal 08/06/2024 al 14/06/2024 Orario non disponibile

Nell'ambito del festival Giorni di Tuono, presso Concept River in Lungarno Mediceo 9, la mostra delle tavole tratte dal fumetto "Storia umida" di Spam il Mandarino Psichico, pubblicato da Coconino Press, vincitore della prima edizione della Borsa di studio Tuono Pettinato, ideata da Fondazione Tuono Pettinato con Accademia di Belle Arti di Bologna.

Inaugurazione sabato 8 giugno alle ore 11.



Deriso dai colleghi, abbandonato dai genitori, invisibile alle donne, Mario suda incessantemente. Ai margini di tutto, l’unica sua attività è prendersi cura della sorella malata psichiatrica, fino a quando conosce accidentalmente una bellissima bionda misteriosa, armata di parlantina micidiale e revolver pronto a fare fuoco. Questo incontro lo cambierà per sempre, trascinandolo in un vortice avventuroso di oscuri segreti di famiglia e costringendolo a fare i conti con i fantasmi che albergano nel suo piccolo cuore affamato, tra i fratelli Coen e la commedia all’italiana.



Spam il Mandarino Psichico, al secolo Roberto Guerinoni, nasce a Brescia nel 1997. Si trasferisce a Bologna nel 2016 per frequentare l'Accademia di Belle Arti dove si diploma nel 2022 in Linguaggi del Fumetto. Nel corso degli anni realizza diversi fumetti autoprodotti, sia online che cartacei, prima con il gruppo Uomini e Lama, poi in solitaria.