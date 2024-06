Mostra 'SummerArt: l'estate ed i suoi colori' al GAMeC

SummerART: L'Estate ed i suoi colori

Dal 22 Giugno al 10 Luglio 2024



Inaugurazione sabato 22 Giugno 2024 ore 18



a cura di Massimiliano Sbrana



In collaborazione con la Collezione "Archivio d'Arte" GAMeC Pisa



Artisti presenti: Sergio Andreozzi, Sofia Astarita, Alberto Berti, Michele Bracciotti, Andrea Cappellini, Daniela Carta, Daniele Cerù, Luigi Colombi (Conte), Riccardo Corti, Paolo Fidanzi, Lorenzo Pompeo Lombardo, Marida Maccari, Mario Meucci, Francesco Milicia, Guido Morelli, Tove Bruun Munch, Nedo, Pieluigi Puccini, Laura Ricci, Renzo Sbolci, Giulio Sbrana, Marzia Tarabella, Cristiano Turri, Enza Viceconte.





Sede: GAMeC CentroArteModerna Pisa - Lungarno Mediceo,26 Pisa - www.centroartemoderna.com - tel. +39 3393961536 (Whatapps, Telegram. Signal)





Si inaugurerà sabato 22 Giugno 2024 ore 18, presso gli storici spazi del GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo n.26), curata e ordinata da Massimiliano Sbrana la mostra collettiva dedicata all'Estate ed ai suoi colori "SummerART" edizione 2024.



La mostra SummerART è un'ode alla stagione più luminosa dell'anno, un tributo alla capacità dell'arte di catturare e riflettere la vivacità e l'energia dell'estate. Attraverso una collezione curata di opere, gli spettatori sono invitati a esplorare le molteplici interpretazioni e rappresentazioni dell'estate, come vissuta e immaginata dagli artisti. Ogni opera è una finestra su un mondo in cui la stagione estiva non è solo un periodo dell'anno, ma un'esperienza sensoriale che si manifesta attraverso la luce, il colore e la forma.



Gli artisti presenti in questa mostra hanno saputo cogliere l'essenza dell'estate, trasformandola in arte che parla direttamente all'anima. Le loro creazioni sono più di semplici immagini; sono espressioni di gioia, di libertà, di spensieratezza, che insieme compongono un mosaico di emozioni estive. La mostra diventa così un luogo di incontro tra diverse visioni artistiche, dove il realismo si intreccia con il surrealismo, l'astrattismo si fonde con il pop art, e il minimalismo dialoga con il postmoderno, creando un'esperienza artistica senza precedenti.



Ogni visitatore di SummerART avrà l'opportunità di immergersi in queste opere, di lasciarsi trasportare dai colori caldi e dalle forme evocative, di sentirsi parte di un viaggio attraverso la creatività e l'innovazione. Questa esposizione non è solo una celebrazione dell'estate, ma anche della resilienza e della passione degli artisti che, nonostante le sfide del presente, continuano a creare e a ispirare. È un invito a riconoscere e apprezzare la bellezza che ci circonda, a trovare ispirazione nella natura, nelle persone e nelle esperienze che definiscono questa stagione effervescente.



In definitiva, SummerART è un promemoria del potere dell'arte di unire le persone, di suscitare conversazioni e di provocare riflessioni. È una testimonianza del fatto che, anche nei momenti più incerti, l'arte può essere una fonte di conforto, di speranza e di gioia. Con ogni quadro che cattura un sorriso, un sogno, o un raggio di sole, questa mostra promette di essere un'esperienza indimenticabile che celebra l'estate e tutto ciò che essa rappresenta.



In questa occasione sono in mostra le opere di:

