Mostri al Mumu: una serata tra arte, fumetti ed improvvisazione teatrale

Maggio da vivere allo spazio MUMU tra arte, teatro, fumetto, horror e leggerezza. Domenica 5 maggio inaugurazione dell'esposizione 'Storie di mostri' a cura dell'attore Paolo Pollo Cioni nella veste di disegnatore. Si parte alle 19 con live-painting dell’autore, a seguire alle 20 apericena ed alle 21 spettacolo teatrale del gruppo Arsenale delle Apparizioni, con il format 'Storie improbabili e mostri', racconti che prenderanno spunto dai disegni grazie alle improvvisazioni dagli attori, in scena tra gli altri Margherita Guerri, Daniele Milano, Federico Guerri.

Paolo Pollo Cioni, noto al grande pubblico per l'interpretazione del personaggio di Marchino nella serie 'I delitti del Barlume', è attore ma prima ancora disegnatore: fin dalla tenera età ha sempre disegnato creature, mutanti, esseri abitati da altri esseri, vite grottesche che si aggiravano nel suo cranio, il Pollaio di Pollo. La mostra prende spunto dalla passione per i videogiochi: l’emozione di rischiare di fallire, di perdere una vita, la vita, correre verso la fine, affondare in un oceano di personaggi pre-esistenti da trasformare a proprio modo, deformando la fantasia e la creatività di chi li ha creati, ammalandoli fino a fargli sparare il colore dagli occhi. Mostri intesi come mostratori di se stessi: irriverenti, ironici, spaventosi, spaventati, stupidi, ma soprattutto felici di essere al mondo per come sono, in tutto il loro ipnotico disagio.

ADA Arsenale delle Apparizioni opera ormai sul territorio di Pisa e provincia fin dal 2006, nato da una duplice anima di prosa ed improvvisazione teatrale. Lo spettacolo che va in scena al Mumu è un format in cui la scrittura creativa si fonde con l’improvvisazione. Gli attori condurranno il gioco, pronti a raccontare attraverso gli stimoli del pubblico una storia articolata e ben intrecciata, a bordo “campo” un gruppo di scrittori pronti a prender appunti perché, alla fine, ognuno di loro produrrà poesie e racconti nuovi di zecca che riprendono e rielaborano la storia appena narrata con stili, suoni e sapori diversi, pronti a essere letti e interpretati come una raccolta di 'corti' scritta in una sera.

Appuntamento presso lo spazio culturale incastonato tra Pisa e San Giuliano creato dall’associazione Acquario della Memoria. Apericena su prenotazione a 15 euro con spettacoli inclusi, dalle 21 possibilità di assistere al solo spettacolo a 7 euro offerta minima con tessera MUMU/ENTES inclusa, maggiori informazioni su www.spaziomumu.com e telefonando al 371-6520416.