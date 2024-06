'Mostri per tutti' al Mumu, tra fantasy e horror

Venerdì 14 giugno lo spazio Mumu diventa la cornice per un viaggio dal fantasy all'horror con eventi per grandi e piccini a partire dal pomeriggio e fino alla sera.

Pomeriggio “Over the raimbow”: si parte alle 17.30 con un laboratorio creativo per bambini e bambine con la costruzione degli occhiali verdi della Città di Smeraldo del regno di Oz, a seguire lettura ad alta voce de 'Il Mago di Oz', il capolavoro di Frank Baum, con ambientazioni sonore dal vivo. In collaborazione con l'associazione VivaVoce, il laboratorio 'Ti darò voce' coordinato da Giulia Solano, musica a cura del Coro Pop-Voices della Scuola Bonamici diretto da Letizia Pieri.

Alle 20 apericena su prenotazione e dalle 21 lo spettacolo-performance interattivo “Canale 54” di Alice Bachi, ispirato al film horror cult “Essi vivono” di John Carpenter (1988). Il pubblico sarà chiamato a piccoli gruppi a interagire con la scena e con l’attrice in uno spazio buio, entrando in una dimensione extra-ordinaria fra emozione e paura, uno spazio onirico in bilico tra finzione e realtà. Drammaturgia in collaborazione con Federico Guerri.

Per tutta la giornata sarà visitabile la mostra “Mostri al Mumu” di Paolo Pollo Cioni, disegnatore e attore pisano, noto per l'interpretazione del personaggio di Marchino nella serie tv 'I delitti del BarLume'.

Apericena su prenotazione a 15 euro con spettacolo incluso, dalle 21 possibilità di assistere al solo spettacolo a 7 euro offerta minima, necessaria la tessera annuale MUMU/ENTES acquistabile a 2 euro, maggiori informazioni su www.spaziomumu.com e telefonando al 371 652 0416.