Mostri su tavola! Attività per famiglie al Museo della grafica aspettando Halloween

In occasione di Terre di Pisa Food and Wine Festival e in attesa di Halloween, il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza:



Mostri su tavola!

Laboratorio creativo per famiglie (età: 6-11 anni)



Sabato 28 ottobre 2023, ore 16:15



Osservando alcune opere del Museo che rappresentano il mondo vegetale, scopriamo insieme chi è il buono, chi il brutto e chi il cattivo. Divertiamoci infine a realizzare una mostruosa decorazione di Halloween.



Costo: 6€ – Gratuito per coloro che presenteranno l’apposito coupon messo a disposizione e distribuito presso lo stand di Terre di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II dal 20 al 22 ottobre.



Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili inviando un’email a: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Accessibile alle persone con disabilità



Per informazioni: email, educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – tel., 050 2216059 / 070