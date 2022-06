A Tirrenia arriva il Motoraid: "Occasione per la valorizzazione turistica"

Tirrenia ospita questa domenica 12 giugno la quarta prova del campionato regionale FMI Motoraid, una tappa dedicata a Rolando Vangelisti, che viene organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Tirrenia e Motoclub Pisa, con il supporto tecnico di Confesercenti Toscana Nord ed il patrocinio del Comune di Pisa.

Motoraid è una prova di regolarità stradale di turismo sportivo ovvero una marcia di precisione a cronometro che viene effettuata da 'conduttori' alla guida di motocicli appartenenti alle classi di interesse storico o d’epoca e da motocicli moderni in regola con le norme del codice stradale. Una occasione importante per tanti partecipanti con le loro famiglie di visitare e vivere Tirrenia, con una tappa che prevede anche l’escursione a Pisa. La manifestazione si svolgerà in via dei Fiori, utilizzando porzione di piazza Belvedere lato est e lasciando libero il senso di marcia di ingresso ai parcheggi posti su via dei Fiori.

"Siamo davvero soddisfatti di questa collaborazione con il Motoclub Pisa - spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Tirrenia, Valentina Noccioli - che ha portato a questa iniziativa di apertura della stagione nel nostro centro balneare. Si tratta del primo di una serie di eventi che stiamo mettendo in cartellone in occasione dell'anno in cui si celebrano i 90 anni dalla nascita di Tirrenia".

Soddisfazione anche da parte di Confesercenti Toscana Nord con il suo presidente area pisana Luigi Micheletti (in questo caso nella duplice veste anche di commerciante tirreniese). "Siamo entrati in una stagione turistica che ci auguriamo sia di definitiva ripartenza. Per questo dobbiamo mettere in campo tutte le iniziative possibili per valorizzare in questo caso un tessuto economico vivo come quello di Tirrenia legandolo a Pisa; da qui questa interessante iniziativa di respiro regionale che collegherà proprio Tirrenia alla città. Un ringraziamento al Centro Commerciale Naturale, alla sua presidente ed al nuovo direttivo, per le idee che stanno mettendo in campo per la promozione di tutte le attività del centro balneare".

La conclusione del neoeletto presidente del Motoclub Pisa Riccardo Benedettini: "Un ringraziamento a CCN Tirrenia e a Confesercenti Toscana Nord per aver da subito sostenuto l'iniziativa. Nostro obiettivo di fare bene e porre le basi per fare in modo che il motoraduno assume rilevanza a livello regionale in un'ottica di valorizzazione di tutto il litorale pisano in questo anno del centenario del nostro club". L’appuntamento è quindi alle 9.15 per la prima prova poi a seguire il giro turistico a Pisa e nel pomeriggio alle 16 le prove di abilità, prove di lentezza e gimkana.