Mr. Bison, release party per 'Seaward' il nuovo album del gruppo pisano.

Esce il 16 ottobre, tramite Subsound Records e Narcotica Publishing, "Seaward" dei Mr. Bison. Il terzo album del trio Heavy Rock Psych Blues viene pubblicato con il sostegno del MiBact e di SIAE nell'ambito del programma "Per chi crea".



Per l'occasione il trio composto dai musicisti Matteo Barsacchi (Guitar/Vocal), Matteo Sciocchetto (Guitar/Vocal), Matteo D’Ignazi (Drum/Sound Effect/Vocal) presenterà dal vivo l'album che si pre annuncia come un concentrato di sonorità Heavy Rock Psych Blues.



“Seaward” è un concept album che trae ispirazione dalla leggenda delle Sette Perle del Mar Tirreno. Il trio livornese/pisano parte da un orizzonte immaginario e crea un viaggio musicale affascinante, unico e selvaggio pieno di psichedelia e virtuosi deliri fuzz.

L'album è stato registrato da Matteo Barsacchi e mixato/masterizzato presso l’Audio Design Recordings dal produttore Jordan Andreen (Earthless, Sacri Monti).



La band dichiara: “Il nuovo album si sviluppa in sette canzoni che fanno riferimento alle Sette Perle del Tirreno narrando miti strettamente legati al mare, dalla magia delle Sirene e il sacrificio di Andromeda alle avventure eroiche di Ulisse e la maledizione spietata di Scilla.”



Di seguito il nuovo video del brano "I Am The Storm"!

https://youtu.be/WCpySTXi8dI