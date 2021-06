A Coltano arriva 'Mr Hat al mare'

Il Festival di Coltano, 110 Hertz, invita tutti i bambini e le bambine alle serate dedicate a loro e alle loro famiglie. Sabato 3 luglio è il mimo a fare da protagonista, con uno spettacolo di e con Silvia Bennett, assistente regia Gilberto Perotti; Compagnia IF PRANA: 'Mr. Hat al mare' è uno spettacolo che abbraccia danza, musica e recitazione. Pochi elementi in scena – un grande pesce, Figaro; una valigia con qualche sorpresa; un uomo maldestro e clownesco, Mr. Hat per l’appunto – tenuti insieme da un impercettibile flusso narrativo che tocca la sensibilità dei bambini e li cattura con un tocco lieve e spontaneo, sincero e sensibile. Mr Hat è un personaggio comico che vive tra fantasia e realtà; in questo spettacolo incontra Figaro, un pesce particolare capace di cantare magnificamente. Insieme costruiscono una barca, Figaro invita Mr Hat a scoprire le meraviglie marine per poi finalmente tornare a casa. Mr Hat al mare è una performance di teatro fisico creata nel contesto del laboratorio del Festival Olandese 2Turven Hoog. La protagonista è specializzata nella combinazione di piccoli movimenti comici e mimo che cattura anche il pubblico dei piccoli.



