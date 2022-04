Associazione Culturale Chi vuol esser lieto sia…

presenta in prima assoluta la MESSA n°1 in La minore “Mundum salves” composta da Dario Paganin e diretta dallo stesso in occasione della festività dei patroni della Chiesa di Corliano (SS Pietro e Paolo) mercoledì 29 giugno 2022 al tramonto nel parco della Villa di Corliano a San Giuliano Terme.

Durante l’evento sarà realizzata una ripresa audio della composizione.

Per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dell'evento è in corso un crowdfunding:



https://sostieni.link/31196



È possibile contribuire alle spese con una donazione libera, oppure prenotando la registrazione in mp3, un posto per assistere a “Mundum salves” o acquistando anche un esemplare della stampa d’arte in tiratura numerata “Il pesce asterisco” realizzata da Francesco De Conno per i donatori del crowdfunding.



Dario Paganin compone questa missa solemnis per coro e orchestra nel corso del 2020 traendo ispirazione dalla frase sentita ripetere con frequenza “non ci resta che pregare” in riferimento alla pandemia che stava imperversando. In un mondo che sembra non riuscire a trovare pace, questo sentimento sempre attuale trova nella musica lo spazio per esprimersi, per essere vissuto, per essere accolto.

L'origine della musica sacra si perde nella notte dei tempi e numerose sono le sue forme secondo le tradizioni religiose a cui è legata. La Messa è una delle forme compositive ispirata ad uno dei momenti liturgici per la celebrazione del culto divino in ambito cattolico. Nel corso dei secoli la musica sacra si trova anche ad essere estrapolata dal contesto liturgico, venendo eseguita in concerto.

Un'occasione unica per assistere alla prima assoluta di "Mundum salves" nella versione per 4 voci ed ensemble strumentale.



Gli interpreti saranno:

Annarita Dallamarca – soprano, Maria Luce Menichetti – contralto, Maurizio Giambini – tenore, Tommaso Gamba – basso, Anna Ulivieri – flauto, Linda Leccese – violino, Mirko Masi – viola, Giulia Dini – violoncello, Massimo Signorini – fisarmonica ed Elena Franconi – voce narrante.

________________________



L’Associazione di Promozione Sociale Chi vuol esser lieto sia… viene fondata nel 2008 a Villa Tadini di Agnano alle pendici del Monte Pisano e nello stesso anno prende avvio Festival di Musica e Arti varie Chi vuol esser lieto sia...con il principale intento di promuovere la musica sempre presentata insieme ad altre arti e discipline della conoscenza per un'opera di contestualizzazione non fine a se stessa, ma che abbia come scopo ultimo il coinvolgimento di una parte ampia di collettività e la restituzione al suo godimento di beni storici, architettonici e naturalistici unici e irripetibili.



Nei 14 anni di attività l'associazione ha organizzato infine eventi straordinari a favore di Fondazione Il Cuore si scioglie Onlus, Organizzazione Balobasha, Emergency e di Fondazione Francesca Rava.