Mura botaniche, terzo e ultimo appuntamento

Terzo ed ultimo appuntamento con Mura Botaniche, l'iniziativa organizzata dall'Orto e Museo Botanico in collaborazione con Mura di Pisa.



Per questa speciale visita guidata sul camminamento in quota delle Mura e dell’Orto Botanico vi aspettiamo sabato 8 giugno alle ore 10:00, alla salita della Torre Piezometrica. Protagonista sarà la flora che cresce sulle Mura e nelle immediate vicinanze: il personale dell’Orto e Museo Botanico guiderà i partecipanti alla conoscenza della flora urbana: dai fiori dei capperi, tipici della cinta muraria, fino alle piante che crescono nelle vicinanze. La prima parte della visita si concluderà in Piazza dei Miracoli, dopodiché continuerà nell’Orto Botanico dove sono ospitate piante dai cinque continenti.



La durata delle visite è di circa 3 ore. Partenza dalla salita della Torre Piezometrica (ex Marzotto) con accesso da via San Francesco e da via Vittorio Veneto.



I posti sono limitati ed è necessario prenotare via mail all’indirizzo:

educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it; le prenotazioni si ricevono entro le ore 12 di venerdì 7 giugno.



Il costo è di 8 euro a persona e comprende sia l’accesso alle Mura che all’Orto e Museo Botanico, da pagare in loco.