'Mura Night Experience': speciale Liberazione

Un viaggio nella Pisa attraversata dal passaggio della Seconda Guerra Mondiale e divisa in due: gli Alleati a sud dell'Arno e le forze nazifasciste a nord. Mercoledì 24 aprile, nei giorni dell'anniversario della Liberazione d'Italia, sul camminamento in quota si svolge un'edizione speciale delle Mura di Pisa Night experience, in collaborazione con Acquario della Memoria. Un tour cinematografico notturno in cui i partecipanti saranno dotati di cuffie silent ed assisteranno a videoproiezioni e contenuti audio originali per rivivere quegli anni sia nelle testimonianze di chi c'era, sia grazie ad immagini d'archivio ed alle storie dei diari privati. L'entusiasmo degli inizi, il bombardamento del 31 agosto 1943, l'occupazione tedesca, la resistenza della brigata partigiana Casarosa, la città divisa in due dal fronte dell'Arno, la cattedrale invasa dagli sfollati, l'incendio del Camposanto Monumentale, i rastrellamenti nazisti, fino al 2 settembre 1944, liberazione di Pisa.

Partenza alle 21 presso la Torre Piezometrica del Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto, con arrivo alle 22.30 circa in Piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, consigliato per un pubblico dai 12 anni in su. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili al link https://bit.ly/Muraliberazione , chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte salire e scendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria.