Torna con la seconda edizione il Mura Fantasy Festival, I frammenti del tempo: sabato 29 aprile figuranti in costume e cosplayer animeranno il camminamento in quota con un gioco di ruolo dal vivo, un percorso ad enigmi che catapulterà il visitatore nel bel mezzo del Medio Evo. "Siamo nel 1257, Pisa è una potente Repubblica Marinara che contende a Venezia, Genova e Costantinopoli il dominio militare e commerciale sul Mediterraneo. Intrighi e tradimenti per conquistare il potere sono all'ordine del giorno". Dal Conte Ugolino della Gherardesca passando per l'Arcivescovo Ruggeri, Nino Visconti e arrivando a Dante Alighieri, pirati, assassini e guardie, sono i personaggi che si potranno incontrare lungo questo viaggio nella storia.

La seconda edizione del festival nasce dalla collaborazione tra le cooperative che gestiscono le Mura (CoopCulture, Itinera e Promocultura) e l'associazione Alnilam Arts, con la partecipazione di 'Assassin's Creed Cosplay Italia' e delle manifestazioni storiche del Comune di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e dell'Assessorato al Turismo, con il supporto organizzativo di Mr. Sgabeo, Hotel Verdi, Hotel Di Stefano, Goblin Cafè. Partenza del percorso presso la Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli e arrivo a Torre Piezometrica, la mattina dalle 10.30 alle 13 ed il pomeriggio dalle 16 alle 20 con ultima partenza alle 19. Biglietto a 8 euro comprensivo di ingresso al monumento, ridotto a 6 euro per chi si presenta in costume da cosplayer.