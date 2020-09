Le Mura di notte

Apertura straordinaria delle Mura con visita guidata notturna del tratto di Mura tra Torre Piezometrica (Ex Marzotto) e Piazza dei Miracoli. I partecipanti, in gruppi di massimo 20 persone, saranno accompagnati da una guida in una passeggiata notturna che parte da Torre Piezometrica e si conclude alla Torre S. Maria.

Ai partecipanti saranno consegnate, all'inizio della visita, delle speciali luci a 'collana' che dovranno essere riconsegnate alla guida alla fine del percorso.Si consiglia abbigliamento comodo.

Gli eventuali disabili motori dovranno comunicarlo e potranno essere fatti ridiscendere attraverso l'ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore in Torre S. Maria.

Prezzi

Biglietto evento – Costo unico € 5,0 Prevendita € 1,50. Gratuito per bambini sotto gli 8 anni e accompagnatori di disabili.

I biglietti si possono acquistare in prevendita su web, telefonando al call center n. 050 0987480 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), presso la biglietteria di Torre S. Maria nei giorni di apertura (sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00) e direttamente la sera dell’evento fino a esaurimento posti disponibili (60).Ingresso da Torre Piezometrica (Ex Marzotto) con accesso da Via S. Francesco e discesa da Torre S. MariaLe visite guidate saranno organizzate in 3 Turni da massimo 20 pax con partenza presso Torre Piezometrica e discesa a Torre S. Maria

Primo turno: 21:00-22:30

Secondo turno: 21:30-23:00

Terzo turno: 22:00-23:30