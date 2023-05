'Quella meraviglia di Alice', teatrodanza in quota sulle Mura di Pisa

Dal Bianconiglio al Cappellaio Matto, dal Brucaliffo alla Regina di Cuori, i personaggi di Alice nel paese delle meraviglie si preparano a vivere le loro avventure sulle Mura di Pisa. Venerdì 26 e sabato 27 maggio i danzatori ed interpreti della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor metteranno in scena lo spettacolo di teatrodanza in quota "Quella meraviglia di Alice a spasso sulle Mura di Pisa", ispirato alle opere di Lewis Carroll. Una storia che ancora oggi è capace di risvegliare curiosità ed interesse a tutte le età, raccontata attraverso il linguaggio della danza, un meraviglioso cammino a tappe sull'alto della cinta muraria con il suggestivo panorama di piazza dei Miracoli alle luci del tramonto. Regia e coreografia di Flavia Bucciero, con i danzatori/interpreti: Alice Covilli, Leila Ghiabbi, Pauline Manfredi, Federica Modafferi, Fausto Paparozzi.

Info

Partenza alle 19 con accesso da Torre Santa Maria, biglietto a 10 euro comprensivo di accesso alle Mura, 5 euro per i minori di 8 anni. Ingresso gratuito per gli accompagnatori delle persone diversamente abili, nel caso contattare via mail r.zortea@coopculture.it per organizzare salita e discesa. Posti limitati, info e prenotazioni (1,50 euro diritto di prevendita) sul sito www.muradipisa.it, al link bit.ly/Muradanza, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. In entrambi i giorni matinée per le scuole. La manifestazione ha il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

Durante lo spettacolo e fino alle 19.45 il tratto delle Mura sopra piazza dei Miracoli sarà riservato a chi acquista il biglietto per l'evento. Gli avventori che volessero percorrere questo tratto senza assistere alla manifestazione lo potranno fare prima oppure tra le 19.45 e la chiusura del monumento.