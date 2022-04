Mura di Pisa pronte per l'estate: aperture tutti i giorni e tanti appuntamenti

Le Mura si aprono alla bella stagione con tante iniziative e nuovi orari: a maggio il camminamento sarà accessibile fino alle 20 con ultimo ingresso alle 19.30 dal venerdì alla domenica, mentre da giugno e per tutta l'estate fino a fine agosto, dopo due anni di Covid, si ritorna alle aperture tutti i giorni. Dopo quattro anni dalla partenza che hanno visto il mantenimento del prezzo di ingresso promozionale, oltre il tempo previsto e anche durante i primi due anni della pandemia, da maggio scatterà il tariffario previsto in sede di gara: 5 euro per il biglietto intero, 4 euro per i convenzionati e 3 euro il ridotto per residenti e studenti universitari, con una serie di promozioni per famiglie e possibilità di abbonamenti. Da poche settimane le Mura hanno messo inoltre a disposizione la nuova app gratuita, ricca di informazioni e animazioni uniche, che trasformano la visita in quota in un viaggio attraverso i secoli e la storia di Pisa, tra bellezze architettoniche e panorami mozzafiato.

Gli appuntamenti di maggio

Sarà un maggio ricco anche di eventi speciali, dopo il successo delle cineproiezioni di aprile che torneranno a giugno, ed il risveglio yoga sulle Mura. Domenica 8 maggio alle 10 'Quattro stagioni sulle Mura - Primavera': visita guidata speciale in collaborazione con il Museo di Storia Naturale per esplorare le Mura come corridoio ecologico e habitat naturale urbano dove si possono trovare uccelli, lucertole e anche piccoli mammiferi come faine e donnole.



Sabato 14 maggio per tutto il giorno le Mura saranno invase da cosplayer da tutta Italia per l'evento 'I frammenti del tempo', un percorso interattivo tra storia e fantasia in collaborazione con Alnilam Arts, un gioco a enigmi da risolvere che permetterà ai partecipanti di incontrare personaggi del calibro di Fibonacci, Kinzica e Galileo.



Infine sabato 21 maggio, per la prima volta, 'Pisa dal basso e dall'alto': visita inedita della città prima con il battello sull'Arno e a seguire sul camminamento in quota da piazza delle Gondole fino a piazza dei Miracoli, in collaborazione con Top5Viaggi.



Informazioni sul sito www.muradipisa.it e sulla nuova app gratuita Mura di Pisa.