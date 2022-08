'Mura di Pisa Night Experience': passeggiata in quota con cineproiezioni sulla storia cittadina

Torna l'appuntamento con 'Mura di Pisa Night Experience', tour cinematografico notturno che attraverso proiezioni ed audio permette di rivivere in prima persona la storia della città dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri. Cinque gli appuntamenti in calendario da venerdì 26 agosto a venerdì 16 settembre. L’iniziativa, a cura di Acquario della Memoria e delle cooperative CoopCulture, Itinera e Promocultura, rappresenta un viaggio immersivo e coinvolgente lungo i secoli tra storia ufficiale ed aneddoti: dalla nascita della Repubblica Marinara al funzionamento ingegnoso delle terme romane, dalla vita di Laura Ruschi e della manifattura di ceramiche artistiche San Zeno all’epopea industriale Marzotto.

Gli eventi di mercoledì 31 agosto e venerdì 2 settembre saranno dedicati al ricordo della Seconda Guerra Mondiale, nei giorni dell’anniversario del bombardamento della città del 1943 e della liberazione di Pisa avvenuta nel 1944, con proiezioni che ripercorrono quei momenti: l'entusiasmo degli inizi, il bombardamento, l'occupazione tedesca, la resistenza della brigata partigiana Casarosa, la città divisa in due dal fronte dell'Arno, la cattedrale invasa dagli sfollati, l'incendio del Camposanto Monumentale, i rastrellamenti nazisti, la liberazione.

Gli appuntamenti si terranno venerdì 26 agosto (tour classico), mercoledì 31 agosto (tour Guerra), venerdì 2 settembre (tour Guerra), venerdì 9 e 16 settembre (tour classico). La partenza dei tour, vere e proprie esperienze di 'walking cinema', sarà alle ore 21.30 presso la Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto), con arrivo alle 23 circa in Piazza dei Miracoli.

La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, consigliato per un pubblico dai 12 anni in su. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sul sito delle Mura di Pisa e di Coopculture, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Mura di Pisa Night Experience, ideato e sviluppato dall’associazione culturale Acquario della Memoria e sostenuto dalla Fondazione Pisa, in collaborazione con altri partner fra cui Ati Mura di Pisa (CoopCulture, Itinera, Promocultura), Comune di Pisa, Mappa Lab – Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Nanof, Internet Festival, Alma Artis Academy.