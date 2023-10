Pisa dall'alto, visita guidata speciale sulle Mura

Biglietti a 7 euro (più 1,50 euro di prevendita), 2 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito per accompagnatori di disabili.

In occasione del Pisa Food & Wine Festival, sabato 21 e domenica 22 ottobre le Mura di Pisa propongono una visita guidata sul camminamento in quota per godere dello spettacolo di Pisa dall'alto. Una passeggiata a 11 metri di altezza per ammirare le bellezze architettoniche uniche della città e scoprire panorami inediti immersi nel verde urbano, accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia: partenza dalla Torre Piezometrica, punto più alto del complesso razionalista ‘Polo Marzotto' oggi conosciuto come ‘Polo Fibonacci', fino alla magia di piazza dei Miracoli, passando per la chiesa di San Zeno e le terme romane ‘Bagni di Nerone'. Non mancheranno scorci unici di Pisa, a partire dai campanili e dalle facciate delle chiese che svettano sopra i tetti cittadini.

Entrambi i giorni partenza alle 16 da Torre Piezometrica e arrivo alla Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al link https://bit.ly/Muravisita , sul sito www.muradipisa.it, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l'ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria

Sempre durante il weekend del festival, chi si presenta alle Mura con i coupon specifici che si trovano alla manifestazione può accedere al camminamento in quota con la tariffa convenzionata (4 euro invece di 5).