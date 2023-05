Quattro stagioni sulle Mura speciale Primavera, visita naturalistica in quota

Domenica 21 maggio, con partenza alle 16.30 dalla Torre di legno e conclusione in Piazza dei Miracoli dove sarà possibile rimanere anche fino alle 20 per godersi le ultime ore di luce aspettando il tramonto, appuntamento con 'Quattro stagioni sulle Mura di Pisa - Primavera'. Una visita naturalistica dedicata ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo le Mura che permettono di unire la bellezza della vista di Pisa dall'alto, tra verde e monumenti, alle attività di osservazione di rocce, piante e fauna, ascolto dei canti degli uccelli ed esame di tracce di animali. A fare da guida Silvia Sorbi e Marco Zuffi del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, consigliate scarpe comode, acqua, cappellino e un binocolo.

Info

Biglietti a 10 euro comprendenti l'ingresso alle Mura di Pisa, 1,50 euro per il diritto di prenotazione. Info e link per la prenotazione sul sito www.muradipisa.it, su app Mura di Pisa, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Ingresso gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, nel caso contattare via mail r.zortea@coopculture.it per organizzare salita e discesa. Illustrazione di Silvia Pasqualetti

In caso di maltempo la visita sarà rimandata a domenica 28 maggio. Le visite sono organizzate dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in collaborazione con CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura, l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra le Mura e il Museo che prevede anche sconti incrociati per le persone che visitano entrambi i siti durante i normali orari di apertura.