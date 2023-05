'Mura Sottosopra', visita guidata alla scoperta dei segreti della cinta muraria

Un viaggio alla scoperta dei segreti della cinta muraria e del loro ruolo nell'urbanistica cittadina: sabato 6 maggio appuntamento con 'Mura Sottosopra', una visita con il professor Ilario Luperini alla ricerca delle caratteristiche delle Mura che ci permettono di esplorare la storia della città. Porte oggi tamponate che un tempo erano di vitale importanza, bastioni seicenteschi, torri mozzate, porte mai aperte.

Si parte alle 17 dai Bagni di Nerone: il primo tratto della passeggiata si svolge sotto le Mura per permettere ai partecipanti di ammirare al meglio gli elementi che compongono il monumento difensivo. Dal Parlascio, dove terminava il principale asse stradale della civitas medievale, fino alla Porta del Leone in piazza dei Miracoli. A seguire salita sul camminamento in quota e possibilità di rimanere fino alle 20, quando l'ora del tramonto è più vicina.