Mura di Pisa, visita guidata speciale per l'850esimo anniversario della Torre

Anche le Mura di Pisa si uniscono ai festeggiamenti per l'850esimo anniversario della posa della prima pietra della Torre Pendente e propongono per mercoledì 9 agosto una visita guidata in notturna per ammirare piazza dei Miracoli dall'alto sotto le stelle. I partecipanti riceveranno in dotazione speciali luci ‘a collana’ e saranno accompagnati da una guida alla scoperta delle bellezze architettoniche della piazza viste dalla prospettiva unica del camminamento in quota, allietati dalle temperature più fresche della sera. Partenze alle 21 e alle 22, salita e discesa Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli.

Prezzo ridotto per l'occasione: biglietti a 5 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni e per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dal sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/MuraTorre850, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. L'accesso da piazza dei Miracoli non è accessibile alle persone con disabilità motoria, nel caso si prega di avvertire in anticipo per l'ingresso e l'uscita da Torre Piezometrica.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.