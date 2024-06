MuraleS con lo Scaleo

Immagini virtuali nel centro storico di Pisa

Enrico Serraglini alla Domus Mazziniana



Inaugurata mercoledì 12 giugno alla Domus Mazziniana la nuova mostra personale del pittore e scenografo Enrico Serraglini, Murales con lo scaleo. Immagini virtuali nel centro storico di Pisa che prende spunto dalla crescente attenzione per la street art e i graffiti urbani per proporre contaminazioni tra arte contemporanea e monumenti storici impossibili nel paesaggio urbano reale.

Le opere del poliedrico artista, tra i fondatori della Compagnia Pisana degli artisti dell’Arno, accompagnano quindi i visitatori in una singolare ‘passeggiata’ per una Pisa impossibile, tra progetti, grafiche e collage che diventano murales virtuali.

Serraglini propone uno sguardo allo stesso tempo ironico e surreale su Pisa. Scorci ben noti e muri anonimi, monumenti rinascimentali e sottopassaggi ferroviari, cabine telefoniche dismesse, colonne medievali e cassette della posta scrostate, diventano tutti oggetti degni dell’attenzione dell’artista che li rilegge e trasforma in tessere di un personale mosaico della città, provocatorio e affettuoso allo stesso tempo.



Gallery

Per informazioni e prenotazioni di visite guidate: 3495833898