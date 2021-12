'Muratori' di Edoardo Erba in scena al Teatro Nuovo - Binario Vivo

Il Teatrino dei Fondi approda al Teatro Nuovo – Binario Vivo con lo spettacolo Muratori di Edoardo Erba, con quasi vent’anni di gloriosa carriera alle spalle. Il testo, originariamente in romanesco, è stato di volta in volta calato nel linguaggio del territorio dove veniva rappresentato. Tocca adesso alla versione toscana caratterizzata dalla specificità gergale, grazie anche alla maestria degli interpreti, Alberto Ierardi, Marta Paganelli e Giorgio Vierda, diretti da Enrico Falaschi. In un’ambientazione notturna, due muratori fanno irruzione in una sala teatrale in disuso per chiudere con un muro il palcoscenico e per allargare, su incarico dell'unico proprietario, gli spazi del contiguo esercizio commerciale. Il lavoro, abusivo, bisogna farlo in fretta senza essere scoperti. I due operai si impegnano con tutte le loro forze per terminare prima che sia giorno. Ma, non hanno fatto i conti con la magia del teatro, un luogo che non deve essere profanato per non risvegliare le presenze nascoste, irrazionali, capaci di scovare emozioni nel cuore dei due ignari manovali. I due muratori diventano così testimoni dell’incontro con l'enigmatica Giulia, una figura quasi aleatoria, emblema stesso del teatro, che scompiglierà il loro destino. Lo spettacolo si muove sapientemente tra realismo e metafora, a tratti comico ma al tempo stesso di grande intensità e profondità, per far riflettere sulla difficile condizione in cui versa il teatro, ora più che mai in questo periodo di pandemia.



possono essere acquistati al Botteghino a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo, oppure online al link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/i-muratori-pisaINFO: 3923233535; www.teatronuovopisabinariovivo.it