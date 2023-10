In occasione di Halloween il Museo di Anatomia Umana organizza:



Murder, She Wrote

Halloween night 2023 al Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini”

Visite guidate in due turni di visita (età consigliata: dagli 8 anni)

Martedì 31 ottobre 2023, ore 17:00 e ore 18:30



Le visite guidate condurranno i partecipanti alla scoperta dei preparati più suggestivi e interessanti della collezione. Verrà posta attenzione alla storia di uno dei corpi più interessanti custoditi al Museo, quello dell’assassino Gaetano Arrighi, prigioniero dell’allora Bagno penale di Livorno.

Al termine di ogni visita seguirà un piccolo rinfresco nella Galleria Mascagni dove i visitatori potranno, inoltre, conoscere le numerose tavole anatomiche li conservate.



Costo: 5 € a persona, 3 € per i bambini di età inferiore ai 12 anni