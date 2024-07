Mostra 'MurInArt' presso Largo del Parlascio a Pisa

MurInArt - LavorareCamminare incontra le Mura di Pisa

Venerdì 19 luglio 2024, ore 18:00 Inaugurazione delle installazioni degli Artisti di LavorareCamminare

Ore 18:30 performance de I santini del prete “Stazione Terra”

Con la partecipazione di: ElenaRomiti

Coop Culture e AMUR - Associazione per le Mura di Pisa

Manlio Allegri, Piero Mochi, Aldo Filippi, Paolo Netto, I Santini del Prete

Mur (a)

In (in preposizione semplice e prima sillaba di Intelligenza)

Art (abbreviazione di Arte e incipit di Artificiale)

Arte e Intelligenza Artificiale: un dibattito non nuovo, ma che si è fatto sempre più intenso negli ultimi tempi, sospinto dalla comparsa di una serie di applicazioni accessibili al pubblico e facili da utilizzare. La capacità che questi sistemi hanno di produrre contenuti di buona qualità in maniera automatica e con un input umano minimale, ha riacceso l’eterna discussione sul ruolo dell’autore e sulla funzione dell’opera d’arte nella società.

L’influenza delle innovazioni tecnologiche è di carattere sistemico: la sola esistenza di determinati strumenti cambia la percezione del mondo, estende il senso della possibilità, influisce sulle strutture sociali ed economiche, modifica il senso estetico e il senso comune.

In una visione ottimistica, l'Artista rimane al centro del processo, fornendo le indicazioni all'Intelligenza Artificiale che, a sua volta, analizza miliardi di dati, ritrovando dei pattern (forme, colori, concetti) che l'artista stesso non è in grado di individuare in modo così completo e immediato.

Ma in quale contesto culturale?

Oggi molti artisti e pensatori - con una sempre più consistente declinazione al femminile - stanno immaginando una nuova condizione “postumana”: all’idea dell’Uomo moderno come fulcro immobile dell’universo e misura di tutte le cose contrappongono mondi in continua trasformazione, fatti di nuove alleanze tra specie diverse e abitati da esseri permeabili, ibridi e molteplici.

Questo è l’intorno culturale entro cui si muove LavorareCamminare: uomo e macchina, umano e non umano, organico e inorganico, essere e apparire, oscurantismo e trasparenza, ricchezza e vitalità dei mondi sommersi. Per porre problemi e suscitare domande, senza alcuna pretesa di suggerire soluzioni. Con la convinzione che intellettualità e manualità non sono mai state due entità contrapposte, ma perennemente integrabili.

Gli artisti

LavorareCamminare è un gruppo di artisti – ognuno con un’importate carriera alle spalle – nato su invenzione di Bruno Sullo, in seguito a un’esperienza espositiva realizzata il 15 Gennaio 2011ai Bottini dell’Olio a Livorno. Il nome scelto dal gruppo è tratto da una canzone del cantautore Piero Ciampi ed esprime al meglio la concezione che i componenti del gruppo hanno dell’arte: essa è intesa come opera viva che si rinnova e si rigenera, come un’occasione per rendere esplicito il lavoro artistico, opportunità di concreta attività volta a camminare, ovvero a sperimentare, a cambiare giorno dopo giorno. Un rinnovamento permanente che guarda al futuro.

I componenti del gruppo in parte sono cambiati per cause oggettive. Oggi LavorareCamminare è composta da artisti provenienti dalle province di Firenze, Livorno, Pisa: Manlio Allegri, Aldo Filippi, I Santini Del Prete, Piero Mochi, Paolo Netto.

Il coordinamento artistico è opera di Ilario Luperini

Il gruppo, che ha già sviluppato una serie di tematiche su vari aspetti della vita e dell’arte, dal 2019 ha intrapreso un’iniziativa denominata 'Dialoghi con', tesa a instaurare un rapporto paritario con realtà socioculturali significative individuate in vari luoghi e città. A oggi sono state realizzate due importanti iniziative: Dialoghi con Villa Mimbelli nel 2021 a Livorno e Dialoghi con Palazzo Minucci Solaini nel 2023 a Volterra.

'MurInArt' – Mura, Intelligenza Artificiale, Arte – è la terza tappa. Una riflessione artistica su: Uomo/Artista/Arte/Tecnologia.