Rassegna 'Muse contemporanee e note d'arte', giornata alle Officine Garibaldi

Venerdi 10 settembre la rassegna 'Muse Contemporanee e Note d'Arte' è ospite alle Officine Garibaldi a Pisa, con un'altra giornata ricca di interessanti appuntamenti con la grande musica. La rassegna nella data alle Officine Garibaldi, che prevede infatti eventi a partire dalle ore 11:00, si concluderà con il concerto delle ore 21:00.

Programma della giornata:

Musiche di J. S. Bach, E. Bruni, S. Rachmaninov



(in esposizione dalle 12 alle 21)



Intervento musicale a cura di Marialuisa Pepi con gli studenti del Liceo Musicale G. Carducci di Pisa : Matilde Ghertsos, Irene Giari, Emanuele Paolino, Enya Magon e Marco Scaramelli



Musiche di A. Ginastera, J. Rutter, P. Jardanyi, A. Karastojanov, G. Enescu



Musiche di I. J. Paderewski, K. Szymanowski



Prenotazione obbligatoria anche degli eventi ad ingresso gratuito attraverso il sito www.fannymendelssohn.eu con numero limitato di posti per il rispetto delle normative anticontagio Covid previste per le date dei concerti Si ricorda che è obbligatoria la presentazione del Green Pass o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Sarà necessario acquistare direttamente online dal nostro sito i biglietti per gli eventi a pagamento e prenotare quelli ad ingresso gratuito. Rinnoviamo l'invito a visitate il sito per conoscere il programma completo della rassegna e le modalità di partecipazione.

Info e prenotazioni:

tel. 347 6371189 - 347 8509620

associazionefanny@gmail.com

info@fannymendelssohn.eu



https://www.fannymendelssohn.eu/https://www.facebook.com/AssociazioneFannyMendelssohn/

