Museo della Grafica: proseguono a Pisa le iniziative dedicate a Pasolini, Napoleone e Dante

Presentate stamani, lunedì 2 maggio, a Palazzo Gambacorti le prossime iniziative organizzate dal Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi a Pisa per il mese di maggio, dedicate alle celebrazioni per Pasolini, Napoleone e Dante. A presentare il programma l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, il direttore del Museo della Grafica Alessandro Tosi, la presidente Virgina Mancini e Massimo Trocchi della libreria Pellegrini di Pisa.

"Vogliamo che questa fase della ripartenza post Covid - ha dichiarato l’assessore Paolo Pesciatini - sia un vero rinascimento per la città e il nostro litorale. Saranno infatti numerose le iniziative che ci caratterizzeranno così da rendere Pisa e il suo territorio una meta sempre più attrattiva e ambita. Un esempio è stato il successo della mostra dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, che ha registrato una considerevole presenza di visitatori provenienti da tutta Italia, tanto che anche dopo la visita di personaggi legati alla vita di Pasolini, come Graziella Chiarcossi, cugina e attenta custode dell’opera dell’artista, abbiamo deciso di prorogare la mostra stessa fino al 5 giugno. Inoltre durante il mese di maggio, proseguiranno ulteriori eventi sempre dedicati a Pasolini, come la serata del 14 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, con la partecipazione dell’artista Stefano Tonelli, fino ad arrivare a fine giugno alla proiezione di 'Medea' in piazza dei Miracoli, proprio laddove è stato in parte ambientato il film. Sarà un evento suggestivo, con rilevanza nazionale, una delle molte occasioni importanti che si inseriscono all’interno dell’offerta permanente che Pisa esercita in ambito turistico per attrarre visitatori durante tutto l’arco dell’anno, grazie alle nostre universali bellezze accompagnate da un ricco calendario di grandi manifestazioni"

"Ci riempie di soddisfazione - ha dichiarato il direttore del Museo Alessandro Tosi - annunciare che nell’ultima classifica dei musei di rilevanza regionale, Palazzo Lanfranchi si è classificato al secondo posto nella Regione, dopo il Museo di Storia Naturale di Calci. E' un risultato importante per la città che ci riempie di entusiasmo, così come la sinergia che stiamo sviluppando insieme all’Amministrazione di Pisa per l’organizzazione di mostre ed eventi che stanno segnando numeri importanti in termini di ingressi alle mostre, partecipazione ad attività di laboratorio e visite guidate".

Gli eventi di maggio

All’interno del ricco programma di eventi, organizzati in occasione di Amico Museo, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, si parte giovedì 5 maggio alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra 'Napoleone. Storie tra immagini e note'.

Riprendendo le celebrazioni del settimo centenario Dantesco e del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte dello scorso anno, il Museo della Grafica compone così il percorso 'La Divina e l’Umana Commedia. Dante e Napoleone'. Quattro mostre dedicate al divino poema dantesco e all’umano mito napoleonico, rivistati attraverso libri, dipinti, opere grafiche e prodotti multimediali che ne documentano i percorsi nei diversi momenti storici e fino alla contemporaneità.

Lunedì 9 maggio, alle 18, lo storico dell’arte Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi parlerà della mostra 'Il Trittico del Centenario. Leonardo 1919 Raffaello 1920 Dante 1921', da lui curata con Roberto Antonelli e Virginia Lapenta e già allestita in Villa Farnesina a Roma.

A completare il percorso dantesco, è possibile visitare le mostre di edizioni della 'Divina Commedia' e di altri tesori bibliografici provenienti dalla Biblioteca Universitaria di Pisa e dalla Biblioteca della Scuola Normale Superiore, oltre a 'L’Inferno di Claudio Sacchi', una serie di dipinti ispirati ad alcuni canti dell’Inferno e realizzati dall’artista pesarese Claudio Sacchi, tra i più autorevoli interpreti della figurazione contemporanea.

L’evento di sabato 14 maggio, alle 18, è invece legato alla mostra 'Manca sempre qualcosa – Pisa omaggia Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita'. In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo della Grafica organizza l’incontro con Stefano Tonelli.

La mostra 'Manca sempre qualcosa – Pisa omaggia Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita', prorogata al 5 giugno, ha registrato non solo un notevole successo di pubblico, ma ha ricevuto anche la visita inaspettata e oltremodo gradita di Graziella Chiarcossi, cugina e attenta custode dell’intera opera pasoliniana.