Al Museo della grafica di Pisa due nuove mostre con opere inedite di Antonio e Giovanni Possenti

A partire da venerdì 30 luglio 2021, dalle ore 15:00 sono aperte al pubblico le due nuove mostre che completano l’allestimento delle sale espositive del Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) per il periodo estivo, 'Antonio Possenti. Il Gioco dell’oca' e 'Giovanni Possenti. Animali e altre cose'.

Accompagna la selezione di queste opere la grande tavola 'Di corsa', che Antonio Possenti volle donare nel 2012 all’Ateneo pisano. Ad arricchire il percorso, la video-installazione 'Storie di Altromare' realizzata da Lorenzo Garzella in collaborazione con Serena Tonelli, che restituisce, attraverso suggestive animazioni, tutta la magia dell’universo figurativo di Antonio Possenti. Le due esposizioni, dedicate ai due artisti lucchesi, sono accompagnate da un catalogo pubblicato da Edizioni Ets, con contributi di Maria Cristina Cabani, Luca Fracassi, Alice Tavoni, Lucia Tongiorgi Tomasi, Alessandro Tosi.

Con questa inaugurazione il Museo della Grafica completa l’allestimento delle sale espositive, che vedranno aperte al pubblico, per tutto il periodo estivo, le cinque mostre 'Dalle Collezioni'; 'Netsuke. Capolavori dalla Collezione Bresciani'; 'Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane'; 'Antonio Possenti. Il gioco dell’oca e Giovanni Possenti. Animali e altre cose' .

Per maggiori informazioni alle mostre in corso: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/mostre-in-corso/

Orario

• Martedì – venerdì: 15:00 – 19:00

• Sabato e domenica: 10:00 – 19:00

La prenotazione è consigliata al seguente link: www.museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-online/



