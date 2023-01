Museo delle Navi antiche di Pisa - Visita guidata con aperitivo

Domenica 22 gennaio alle 15:00 ULTIMO APPUNTAMENTO del mese con Roberto, guida turistica autorizzata, per visitare lo stupendo Museo delle Navi Antiche di Pisa: un mondo rimasto sommerso nel sottosuolo pisano per millenni.

Un aperitivo incluso servito al termine della visita



POSTI LIMITATI (Info e prenotazioni anche via WhatsApp 3479752183 Roberto)



Roberto vi accompagnerà alla scoperta di un museo unico al mondo: intere imbarcazioni di legno, miracolosamente, giunte fino a noi attraverso i secoli.

Tornare indietro nel passato, un salto al tempo in cui la città di Pisa era diversa da come siamo abituati a vederla oggi.

Navi della marina militare al tempo del dominio di Roma su Pisa, cristallizzate e datate dal I sec. a.C. al V sec. d.C., ci faranno ripercorrere gli usi, i costumi e le abilità di un popolo che è ritornato a vivere grazie ad un patrimonio archeologico magistralmente esposto nel Museo delle Navi Antiche di Pisa.

Al termine della visita in museo, piacevole breve passeggiata sul Lungarno dove il tour terminerà con un aperitivo di fronte al fiume su cui le navi solcarono le acque: l'Arno.



Prezzo adulti 17 euro e bambini fino 10 anni 10 euro include visita guidata + radio con auricolari + prenotazione museo + aperitivo.

Biglietto d'ingresso ha un costo a parte: • residenti nel Comune di Pisa 5euro esibendo un documento; • non residenti a Pisa 8 euro; • eventuali sconti per famiglie direttamente alla cassa



Info e prenotazioni anche via WhatsApp 3479752183 Roberto