Aspettando il Natale, laboratori creativi e visite guidate al Museo delle Navi Antiche

Scoprire il significato del "Natale" per i nostri antenati, riprodurre e comprendere come funzionavano le lampade al tempo dei romani e rivivere al contempo millenni di storia della navigazione sotto la guida di archeologi esperti. Queste alcune delle attività per bambini e adulti al Museo delle Navi Antiche di Pisa, che sotto la guida di Cooperativa Archeologia, prosegue la rassegna "Tutti a bordo, salpiamo insieme", che prevede una serie di approfondimenti e laboratori dedicati ad apprendere, con un pizzico di divertimento, usi, costumi e molto altro delle antiche civiltà.

Due gli appuntamenti per il mese di dicembre: il primo è in programma domenica 10 dicembre, alle ore 15,30, con il laboratorio didattico "L'illuminazione al tempo dei romani", dedicato a famiglie con bambini di età non inferiore ai 7 anni. Si tratta di un'occasione per capire come funzionava l'illuminazione quando non esisteva la lampadina, attraverso la spiegazione e riproduzione di vecchie lampade ad olio, utilizzando argilla e stampi bivalvi, sul modello delle lucerne rinvenute dagli archeologi nello scavo delle Navi di Pisa.

Il secondo appuntamento si svolgerà domenica 17 dicembre (ore 15,30) ed è dedicato al Natale. In occasione di una delle ricorrenze più importanti per una delle grandi religioni monoteiste (e non solo) il Museo proporrà una visita tematica che condurrà i visitatori alla scoperta di quello che era il "Natale" per i nostri antenati: dai primitivi Saturnalia, passando per le divinità solari come Mitra e il Sol Invictus fino all'astuto Costantino per arrivare ai nostri giorni. Tra culti, usanze e aneddoti. Al termine della visita una gradita sorpresa attenderà grandi e piccoli.

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria allo 050 47029 oppure a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880.

Il costo della singola attività è di 6 euro, in aggiunta al biglietto d'ingresso al museo, mentre il costo promozionale visita + laboratorio è di 10 euro, in aggiunta al biglietto d'ingresso. Tutte le info su https://www.navidipisa.it/ eventi/