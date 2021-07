Il Museo delle Navi Antiche: 'Riscopriamo Pisa'

Continua l'iniziativa 'RiscopriAmo Pisa' avviata dal Comune di Pisa, ciclo di visite guidate rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. I tour guidati, gratuiti e a numero chiuso, sono riservati ai residenti di Pisa e dei comuni limitrofi. Quella di domenica 1 agosto più che una visita sarà un viaggio in un mondo rimasto sommerso per secoli e secoli. Tornare indietro nel passato, un salto al tempo in cui la città di Pisa era diversa da come siamo abituati a vederla oggi. Intere imbarcazioni d’epoca romana ritrovate casualmente cristallizzate sotto il suolo pisano, faranno ripercorrere gli usi, i costumi e le abilità di un popolo che è ritornato a vivere grazie ad un patrimonio archeologico, ad oggi, unico al mondo e magistralmente esposto nel nuovo museo delle Navi Antiche di Pisa.



Piazza XX Settembre di fronte al Palazzo Gambacorti, ore 17.50. Il tour partirà alle ore 18.00.sul sito: https://tuscanyaround.it/pisa/

